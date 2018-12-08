Belçika'da protestolar hükümete geri adım attırdı

Yerel basına göre, Belçika Başbakanı Charles Michel, bakanlar kurulu toplantısında akaryakıt fiyatlarına uygulanacak vergi endekslemesinin 2019 yılı için durdurulmasını teklif etti.

2019'DA BELÇİKA'DA DA ZAM YOK

Kabul edilen teklif doğrultusunda Belçika'da 2019 yılında benzin ve motorinden alınan vergilerde artış yapılmayacak.

Belçika polisi gazeteciyi dövdü

SARI YELEKLİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Belçika'da ocak ayında yapılacak endekslemeyle akaryakıtın litre fiyatına 1,5 avro sent ilave zam söz konusuydu. Belçika hükümeti uygulamayla 90 milyon avro civarında ilave gelir elde etmeyi planlıyordu ancak hükümet "sarı yelek" protestoları karşısında geri adım atmış oldu.

VALON BÖLGESİNDE SİYASİ OLUŞUMA GİDECEKLER

Sarı yelekliler birkaç hafta önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde de protestolar düzenleyip siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

BRÜKSEL'DE POLİSLE ÇATIŞTILAR

Geçtiğimiz hafta ise ilk defa "sarı yeleklilerin" protestosu Brüksel'e sıçramıştı. Şiddet olaylarının yaşandığı protestolara polis tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve atlı kuvvetlerle müdahale etmişti.

CUMARTESİ ÇİFTÇİLER DE DESTEK VERİYOR

Öte yandan, 8 Aralık Cumartesi günü "sarı yeleklilerin" Brüksel'de büyük bir protesto gerçekleştirmesi bekleniyor. "Sarı yeleklilere" bu defa çiftçilerin de destek vermesi öngörülüyor.