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Belçika'da sağlık çalışanları yardım bekliyor

İlaç ve ekipman ihtiyaçlarına rağmen Belçika hükümetinin duyarsız davranışına, sağlık çalışanları tepki gösterdi.

Haber Merkezi |
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Belçika'da sağlık çalışanları yardım bekliyor

Koronavirüsle mücadelede önlemlerin sıkılaştığı dünyada sağlık meslek örgütlerinin, hemen hemen hepsi zor durumda.

Başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkenin sıkıntısı hükümetle ortak çalışamamak ve sağlık malzemelerinin hükümetler tarafından tedarik edilememesi...

Bu sıkıntılar yaşayan yerlerin başında da Belçika yer alıyor...

"YARDIM EDİN..."

Brüksel'de koronavirüse yakalanan hastalara yoğunlaşan birçok hastane, ilaç ve sağlık ekipmanları konusunda hükümetten yardım istedi.

Hükümetinin kendilerini dışladığından yakınan sağlık çalışanları, sağlık sitsteminin çöktüğünü ve ilaçların kalmadığını belirterek, aralarında özel ve devlet hastanelerinin de bulunduğu 9 hastane olarak ortak yazılı açıklama yayınladı.

Belçika'da sağlık çalışanları yardım bekliyor

"KÖR VE SAĞIR OLMA..."

Yayınlanan bildiride, "Hükümet yetkilileri hastanelerin ekipman ve ilaç ihtiyacını acilen karşılamalı, yetkililer bu duruma kör ve sağır." ifadelerine yer verildi.

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