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Belçika’da sarı yeleklilerin eyleminde 450 gözaltı

NATO, AB ve Belçika’nın başkenti Brüksel'de, sarı yeleklilerin 'Sosyal kış geliyor' sloganıyla sokağa çıktığı gösterlerde çıkan olaylar sonrası 450 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.12.2018 - 03:08..
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Eylemcilere karşı şiddetin dozunu artıran Brüksel polisi, eylem alanına yaklaşmak isteyen sarı yeleklileri biber gazı ve TOMA’dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Polisin sert müdahalesi karşısında tepkisini arttıran eylemciler, Brüksel caddelerini savaş alanına çevirdi. Emniyet güçleri ise TOMA ve atlı polislerle göstericilere sert müdahalede bulunarak, 450 kişiyi gözaltına aldı. Göstericiler yerel saatle 17.00 sularında ara sokaklara dağıldı ve adeta polisle ‘köşe kapmaca’ oynadı. AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı’na yürümek isteyen eylemciler polisin Schuman’a çıkan yolları tutması nedeniyle başarılı olamadı. Sarı yeleklilerin bir araya gelmesini engelleyen emniyet güçlerinin eylemcilere yönelik sert tutumu dikkat çekti.

BAŞBAKAN MICHEL ALEYHİNE SLOGANLAR

Sarı yelekliler ve protestoya katılan eylemciler, Belçika Başbakanı Charles Michel’in istifasını isteyen sloganlar attı. Eylemde hazır bulunan Faslıların ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yönelik övücü slogan atması dikkat çekti.

Eylemciler Belçika Başbakanı Charles Michel’in istifaya davet eden ve "Sosyal kış geliyor" sloganları atan göstericiler, polise çeşitli maddeler fırlattı. Bunun üzerine polis, sarı yeleklilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Belçika’da sarı yeleklilerin eyleminde 450 gözaltı

POLİSTEN "VİDEO ÇEKEMEZSİNİZ" TEPKİSİ

Brüksel polisi, İHA muhabirinin video ve fotoğraf çekimi yapmasına engel olmaya çalıştı. Polis, “Görüntü, fotoğraf çekemezsiniz” diyerek sert tepki gösterdi. Sarı yeleklilerin ve eylemcilerin polise yönelik sloganları İHA muhabiriinn de hazır bulunduğu gruba biber gazıyla müdahale edilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı. Biber gazından etkilenmemek için eylemciler açık olan bankalara sığındı.

POLİSE SİLAHLI TEHDİT

Sarı yelekli eylemcilerden biri polise silahla tehditte bulunması üzerine gözaltına alındı. Eylemcinin üzerinde silah olup olmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Protestolarda bir polis aracı tahrip edildi.

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