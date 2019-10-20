Belçika'da savaş uçağının hava akımıyla 2 kişi savruldu

Belçika'da ‘Sanicole Airshow’da havacılıkla ilgili çeşitli araçlar tanıtılarak şovlar düzenlendi.
2 GÖREVLİ SAVRULDU
Bu şova sırasında Ukrayna’ya ait bir SU-27 savaş uçağı, ilginç bir ana neden oldu. Uçağın yarattığ hava akımıyla pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İzleyenlerin diğer tarafta durduğu için bu akımdan etkilenmedi. Ancak savrulan görevlilerin sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi. O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.