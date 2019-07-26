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Belçika'da sıcaklık rekoru

Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklıkların hakim olduğu Belçika'da sıcaklık ilk kez 42 olarak ölçüldü.

AA | 26.07.2019 - 15:48..
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Yüksek sıcaklıkların etkisiyle adeta kavrulan Avrupa, adeta çöl iklimini yaşıyor. Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklıkların hakim olduğu Belçika'da sıcaklık ilk kez 42 olarak ölçüldü.

Belçika'da sıcaklık rekoru

KUZEY AFRİKA SICAKLARI

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru gelen sıcak hava dalgası, çarşamba gününden bu yana Belçika'yı etkisine aldı.

Belçika'nın bazı kentlerinde çarşamba günü rekor düzeydeki 40,7 santigrat hava sıcaklığı, dün Begijnendijk kasabasındaki 42 ile aşıldı ve "sıcaklık rekoru" kırıldı.

Belçika'da sıcaklık rekoru

AVRUPA KAVRULUYOR

Belçika'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'da da bazı kentlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı.

Belçika'da sıcaklık rekoru

Aşırı sıcakların İskandinav ülkelerine kadar ulaşacağı tahminleri dolayısıyla birçok Avrupa ülkesinde önlemler alındı.

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