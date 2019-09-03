Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

Özellikle Afyon-Emirdağ’dan aldığı göçlerle bilinen Belçika’nın Houthalen bölgesinde yaşayan Türkler, ülkenin güvenlik güçlerini alarma geçiren bir olaya imza attı.
DEFALARCA ATEŞ EDİLDİ
Brüksel kenti yakınlarında bulunan bölgede gerçekleşen Türk düğününe katılanlar, ülkemizde de birçok kazaya sebep olan havaya ateş açma geleneğini sürdürdü.
Belçika'da silahlı düğün kutlaması VİDEO
BELÇİKALILAR PANİKLEDİ
Gelin alma töreni sırasında ruhsatlı tabancalarıyla havaya ateş açan Türkler, bölge sakinlerine panik dolu anlar yaşattı.
Polisin müdahale ettiği olay sonrasında, ateş açanlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.