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Kaçan hırsızı kadınlardan biri tekmeledi diğeri arabayla çarptı

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Birlikte yaşadığı erkek tarafından darbedildi

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1 Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı Belçika polisi, düğün konvoyu gerçekleştirileceği sırada havaya ateş açan Türkler için soruşturma başlattı.

2 Sivas'ta 60 bin liralık altını dolandıran kişi yakalandı Sivas'ta telefonla arayıp kendisini 'polis' olarak tanıttığı 54 yaşındaki emekli Hülya K.'nin 60 bin liralık altınlarını çalan dolandırıcı Şükrü A. yakayı Kahramanmaraş'ta ele verdi.

3 Kaş ve Erdek'teki orman yangınları kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

4 Rusya'da bir tır 4 kişinin ölümüne neden oldu Şerit değiştirirken bir aracı altına alan tır, diğerini de metrelerce sürükledi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

5 Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. Alkol ve tütün ürünlerindeki artış hem aylık hem yıllık tablolarda en üstte yer aldı.

6 Apple, Apple Watch için ücretsiz ekran tamiri servisi başlattı Apple, Apple Watch Series 2 ve Series 3 akıllı saatleri için ücretsiz ekran onarım servisini hayata geçirdi.