taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8043
Euro
6.3542
Altın
1528.87
Borsa
98595.84
Gram Altın
284.934

Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

Belçika polisi, gelin alma merasiminin gerçekleştirileceği sırada havaya ateş açan Türkler için soruşturma başlattı.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 10:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

Özellikle Afyon-Emirdağ’dan aldığı göçlerle bilinen Belçika’nın Houthalen bölgesinde yaşayan Türkler, ülkenin güvenlik güçlerini alarma geçiren bir olaya imza attı.

DEFALARCA ATEŞ EDİLDİ

Brüksel kenti yakınlarında bulunan bölgede gerçekleşen Türk düğününe katılanlar, ülkemizde de birçok kazaya sebep olan havaya ateş açma geleneğini sürdürdü.

Belçika'da silahlı düğün kutlaması VİDEO

BELÇİKALILAR PANİKLEDİ

Gelin alma töreni sırasında ruhsatlı tabancalarıyla havaya ateş açan Türkler, bölge sakinlerine panik dolu anlar yaşattı.

Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

Polisin müdahale ettiği olay sonrasında, ateş açanlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

208
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

70
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

66
Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

152
Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

56
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

33
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir