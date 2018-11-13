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Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Fransa'nın başkenti Paris'te gösterilen sevgi gösterisi, Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ı rahatsız etti.

İHA | 13.11.2018 - 05:54..
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Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünü anma töreni için geldiği Paris’te Türk vatandaşları tarafından yoğun ilgi görmesi Belçikalı bakanı rahatsız etti.

Başkan Erdoğan'a Paris'te coşkulu karşılama VİDEO

Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

"BELÇİKA'DA BUNA İZİN VERMEMELİYİZ"

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Facebook hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterilen sevgi selini eleştirdi. Francken açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia ve bozkurt işareti ile selamlandı. Sevgi seline tutuldu. Hem de Paris’te. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıl dönümü için Paris’te bulunmaktaydı. Belçika’da da bu tür sevgi selinin gösterilmemesi için Rabia ve bozkurt işaretlerine müsaade vermemeliyiz. Ülkücülere yönelik hoşgörülü davranmamalıyız. Benimle aynı fikirde misiniz” ifadelerini kullandı.

Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

Türkiye karşıtı Mülteci ve Göç Bakanı Francken’e yandaşları yorumlarıyla destek verdi. Francken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris’te Türk vatandaşları tarafından sevgi seline tutulduğu görüntüyü de paylaşımına ekledi.

Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

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