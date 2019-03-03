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Belçikalı Sarı Yelekliler Fransız polisiyle çatıştı

Belçikalı Sarı Yelekliler, Fransa’nın Lille kentine giderek, gösterilere destek verdi.

İHA | 03.03.2019 - 23:45..
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Belçikalı Sarı Yelekliler Fransız polisiyle çatıştı

Bir grup Sarı Yelekli Fransız, geçtiğimiz hafta Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Sarı Yelekliler eylemine katılmıştı. Belçikalı Sarı Yelekliler, bu hafta Fransa’nın Lille şehrine giderek, gösterilere destek verdi. Gösterilere, Belçika’nın Brüksel, Tournai ve Namur gibi birçok şehirlerden göstericinin katıldığı öğrenildi. Gösterilerde tansiyonun artmasıyla Belçikalı Sarı Yelekliler, Fransız polisiyle çatıştı. Çıkan arbedede, bir polisin kelepçeli göstericiye çelme taktığı diğer polislerin de göstericiyi tekmelediği gözlendi.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ KATILDI

Fransa’daki gösterilerde Belçika bayrağının da açılması dikkat çekerken, polis tutuklamalar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Polis, Lille kentindeki Sarı Yelekliler'in eylemine, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını açıkladı.

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