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Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

Belçika ordusunun ABD’den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi.

AA | 28.03.2019 - 03:52..
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Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

Belçika, 4 milyar euroluk, toplu ödeme yaparak 34 adet F-35 uçağı almıştı. Uçakların tamamının 2025'e kadar teslim edilmesi bekleniyordu.

Belçika ordusunun ABD'den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi.Uçakların, Savaşa uygun olmadığı, pilotları tehlikeye sokacağı açıklandı.

Washington merkezli POGO isimli bağımsız bir araştırma grubu tarafından imzalanan rapor ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) teslim edildi. 14 sayfalık rapora göre, F-35'lerde çok sayıda eksik var. Uçaklar, çalışma standartlarını karşılamadığı gibi, dayanıklılık testlerini de geçemedi. Çalışma ayrıca uçaklarda çatlakların meydana geldiğini de gösteriyor.

UÇAK BAŞINA '8 BİN UÇUŞ SAATİ ÖMÜR' SÖZÜ

Uçakları üreten Lockheed Martin firması, Belçika'ya uçak başına 8 bin uçuş saati ömrü vermişti. Raporda bu sözün yerine getirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca uçakların bilgisayar sistemlerinin de kolayca saldırıya uğrayabileceği belirtildi. Sistem tarafından toplanan ve kaydedilen verilerin de güvenilir olmadığı iddia edildi.

SORUNU OLMAYAN BÖLÜM YOK

Yazılımın 27'nci versiyonun hala çalışmadığının belirtildiği raporda, F-35'lerin gelişiminin programın 10 yıl gerisinde kaldığı ve beklenenden 200 milyar dolar daha fazla maliyete sahip olduğu belirtildi.

F-35'teki bir başka sorun ise ateşlenen füzelerin yönünün düzgün olmadığı. Pilot, kaskının üzerinde öngörülen bilgilere baktığında, füze sistematik olarak hedefin sağına gidiyor. Bu savaş durumunda düşmanı vurmak yerine, dost birliklerine vurma riskini artırıyor. Test aşamasının başlangıcından beri F-35'lerde 941 hata listelendiği biliniyor.

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