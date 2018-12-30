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Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan bir araya geldi

Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ile eski eşi oyuncu Belçim Bilgin boşandıktan sonra bir araya geldi. Erdoğan ve Bilgin'in buluşmasında oğulları Rodin de yanlarındaydı.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 09:55..
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Ayrılacakları uzun süre konuşulan ve geçtiğimiz günlerde bir anda boşanan ünlü oyuncular Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, bir araya geldi.

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan bir araya geldi

DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Oğlu Rodin ve eski eşi Yılmaz Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektiren ve bunu Instagram hesabından paylaşan Belçim Bilgin, fotoğrafın altına da sevgi ve mutluluk dolu bir doğum günü temennisinde bulunduğunu yazdı.

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan bir araya geldi

2006 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Yılmaz Erdoğan ve Belçin Bilgin, geçtiğimiz günlerde boşanarak 2006 yılından beri sürdürdükleri evliliklerine noktayı koymuştu. Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'e aylık 20 bin lira nafaka, İstanbul'da bir ev ve Bodrum'da bir yazlık vereceği açıklanmıştı.

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