Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan bir araya geldi

Ayrılacakları uzun süre konuşulan ve geçtiğimiz günlerde bir anda boşanan ünlü oyuncular Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, bir araya geldi.

DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Oğlu Rodin ve eski eşi Yılmaz Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektiren ve bunu Instagram hesabından paylaşan Belçim Bilgin, fotoğrafın altına da sevgi ve mutluluk dolu bir doğum günü temennisinde bulunduğunu yazdı.

2006 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Yılmaz Erdoğan ve Belçin Bilgin, geçtiğimiz günlerde boşanarak 2006 yılından beri sürdürdükleri evliliklerine noktayı koymuştu. Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'e aylık 20 bin lira nafaka, İstanbul'da bir ev ve Bodrum'da bir yazlık vereceği açıklanmıştı.