taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6757
Euro
6.2299
Altın
1509.35
Borsa
102618.41
Gram Altın
275.49
Bitcoin
47557.73

Belçim Bilgin'den Beren Saat açıklaması

Beren Saat'in yakın arkadaşı Belçim Bilgin'den iddialara yanıt geldi.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 07:45..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

SS

Beren Saat ile 5,5 yıl önce nikah masasına oturduğu Kenan Doğulu'nun evliliğinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu.

Ayrılık haberleri ile gündemde olan çiftten Beren Saat'in bir gece kulübünde Dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu. Maga ile Beren Saat'i ünlü oyuncunun yakın dostu Belçim Bilgin'in tanıştırdığı iddia edilmişti.

"ONLARI BULUN SORUN"

Belçim Bilgin, iddialara yanıt verdi: "Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığım mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum."

Belçim Bilgin'den Beren Saat açıklaması

Belçim Bilgin'den Beren Saat açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

86
Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

63
Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

8
İzmir'de bir işçiye tır çarptı

İzmir'de bir işçiye tır çarptı

11
Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

17
Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

29
Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

Adana'da bir kişi canlı yayında intihar etti

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir