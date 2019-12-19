Belçim Bilgin'den çok konuşulacak Yılmaz Erdoğan itirafı

Oğlu Rodin'in eğitimi için yaşadığı İngiltere'den kısa süre önce İstanbul'a kesin dönüş yapan Belçim Bilgin, samimi açıklamalarda bulundu.

2018 yılında Yılmaz Erdoğan'dan boşanan 36 yaşındaki oyuncu, 12 yıl süren evliliğe dair flaş itiraflarda bulundu.

"TOPLUMDAN BASKI VARDI"

Ünlü biriyle evliliğin zorluklarına değinen Bilgin, "Evlendiğimde 23 yaşındaydım. Genel algı şuydu; size kediniz olma özgürlüğü tanınmıyor. Kendimi tam olarak ortaya koymam uzun zaman aldı. Kendimi başka bir kalıbın içinde hissettim. Toplumun her kesiminden bir fikir ve bir baskı vardı." dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ YILMAZ"

Belçim Bilgin, "Boşandıktan sonra çok zarif bir hayat değişimi oldu. Emek vere vere bu ilişkiyi böyle dönüştürmüş olmak sevindirici. Benim için çok değerli Yılmaz. Başka türlüsünü zaten düşünemezdim." ifadelerinde bulundu.