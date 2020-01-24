Belediye aracıyla köpeği ezdi

Avrupa Birliği'nin yayınladığı yeni yönerge, Çinli şirket Huawei ile ilgili herhangi bir yasak içermiyor.

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Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi. Ancak sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, bu rakamın transfer yapmak için yeterli olmadığı vurgulandı.