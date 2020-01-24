Belediye aracıyla köpeği ezdi

İstanbul Pendik'te, seyir halinde ilerleyen belediyeye ait bir kamyonet sürücüsü, barınak yolunda önüne çıkan köpeklerden birini ezerek, yaralanmasına neden oldu.
İŞTEN ÇIKARILDI
Bir hayvanseverin sahiplendiği yaralı köpeğin tedavisi devam ederken, belediye çalışanının iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
Öte yandan, köpeğin ezilme anı güvenlik kamera görüntülerine yansırken, görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, olaya tepki gösterildi.
PENDİK BELEDİYESİ AÇIKLAMADA BULUNDU
Pendik Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaparak, "Pendik Köyler Bölgesi'nde belediye şirket çalışanının hizmet aracımızla gerçekleştirdiği olaydan ötürü çok üzgünüz. Bölge hayvan barınağında tedavi altına alınan yaralı dostumuz bir hayvansever tarafından sahiplenilmişti. Olayı gerçekleştiren personelin iş akdi feshedilerek belediyemizle ilişiği kesilmiştir." dedi.