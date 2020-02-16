Sultanbeyli’de vatandaşlar, mağdur olduğu tapu ve tebligatların dağıtılması, mağduriyetin çözüleceği konusunda vatandaşı umutlandırırken rayiç bedelinin yüksek olması tepkilere neden oldu.

S.KTİR GİT DEDİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Tapu rayiç bedeline tepki gösteren Sultanbeyli halkı, AK Partili Sultanbeyli Belediyesi önünde toplanarak şikayetlerini Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e dile getirmek isterken, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç belediye başkanını istifaya çağıran vatandaşları hakaret ederek tersledi.

Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti

BELEDİYE BAŞKANI, VATANDAŞLARLA GÖRÜŞMEDİ

Sultanbeyli Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, burada bir basın açıklaması yaptı.

Protestoda belediye binasının önüne gidilerek başkanla konu hakkında görüşülmek istendi. Ancak bir sonuç alınamadı.