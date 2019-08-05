Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

İzmir'deki Torbalı Belediyesi'yle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına kendisinin ve eşinin heykelini yaptıran CHP'li İsmail Uygur, yeniden göreve gelince ilk iş olarak oğlunu genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi ve 7 bin lira maaş bağladı.

Atamanın ortaya çıkmasıyla geri adım atmak zorunda kalan CHP'li Uygur'un yeni bir skandalı daha patlak verdi.

ŞOFÖR 2 NUMARA OLDU

CHP'li başkan, 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu'nu belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdi.

CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi haberi



