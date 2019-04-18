taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7653
Euro
6.5326
Altın
1273.885
Borsa
98203.2
Gram Altın
236.309

Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kendisini evlerine davet eden üniversite öğrencilerine menemen yaparak, yer sofrasında onlarla birlikte yedi.

AA | 18.04.2019 - 04:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencisi Mithat Doğru, Arı'ya, "Menemen malzemeleri hazır sizi bekliyoruz. Davetimize icabet ederseniz memnun oluruz." tweet'i attı.

Öğrenciler istedi, başkan menemen yaptı

Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

Öğrencinin mesajına olumlu yanıt vererek adres yazmasını isteyen Arı, bir grup öğrencinin ikamet ettiği 2000 Evler Mahallesi'ndeki eve gitti.

Mutfağa geçen Arı, pişirdiği menemeni öğrencilerle birlikte yer sofrasında yedi.

Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

"YOL ARKADAŞLARIM"

Arı, yoğun iş temposu arasında gençlerin davetini kırmadığını kaydetti.

Yoğun bir gün geçirdiğini söyleyen Rasim Arı, şöyle konuştu:

"Çeşitli programlara katıldık ve görüşmelerimiz devam ederken gençlerden mesaj gelince onları kırmayıp geldik. Menemen yapıyoruz. Daha sonra çalışmak için yeniden belediyeye geçeceğiz. İlk günden beri bu kentte hanımlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı, bu şehri yeniden kurgularken, yeniden imar ve inşa ederken gençlerle birlikte hareket edeceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda belediye başkanı olduğum günden beri pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyorum çünkü onlar benim yol arkadaşlarım."

Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi


Arı'ya tweet atan NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Mithat Doğru da mesajına olumlu yanıt almasına çok sevindiğini söyledi.

Doğru, "Başkanımıza tweet atıp yoğunluğu arasında davet etme şansımızı denemek istedik. Başkanım da mesajımızı gördü ve davetimize icabet etti. Yoğun programı içinde olur mu olmaz mı dedik ve bir baktık başkan kapımızı çalıyor. Çok güzel bir sürpriz oldu." diye konuştu.

Arı, öğrencilerle sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

15
Trump'tan kızına: Seni Dünya Bankası Başkanı yapayım

Trump'tan kızına: Seni Dünya Bankası Başkanı yapayım

16
Domuz beyni kesimden saatler sonra kısmen tepki verdi

Domuz beyni kesimden saatler sonra kısmen tepki verdi

4
İtalya’da orman yakan öğrencilere 13,5 milyon euro ceza

İtalya’da orman yakan öğrencilere 13,5 milyon euro ceza

5
Liverpool Devler Ligi'nde Porto’yu farklı geçti

Liverpool Devler Ligi'nde Porto’yu farklı geçti

2
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

0
Poroşenko BBC'den aldığı tazminatı bağışlayacak

Poroşenko BBC'den aldığı tazminatı bağışlayacak

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir