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Belediye başkanının kız kardeşi başından vuruldu

Mersin'in Silifke ilçesinde Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, tabanca ile başından yaralandı. Durumu ağır olan Meryem Aktan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

DHA | 09.05.2019 - 05:08..
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Olay gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından yaralandı.


Belediye başkanının kız kardeşi başından vuruldu

KAFASINDAN TABANCAYLA VURULDU

Evde bulunanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipler Meryem Aktan’ı Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Aktan, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Meryem Aktan’ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Belediye başkanının kız kardeşi başından vuruldu

Polis, olayın intihar olup olmadığı konusunda soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın da ifadesine başvuruldu.

Belediye başkanının kız kardeşi başından vuruldu

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