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Belediye başkanının vurduğu kız kardeşi kurtarılamadı

Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın silahla başından vurulan kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

DHA | 05.07.2019 - 08:46..
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31 Mart seçimlerinde Mersin'in Silifke ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı.

BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

Çağırılan ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meryem Aktan, yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kız kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Mücahit Aktan, 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Belediye başkanının vurduğu kız kardeşi kurtarılamadı

İKİ AY YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Meryem Aktan, gece saatlerinde fenalaştı. Yaklaşık iki aydır yaşam savaşı veren Aktan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Belediye başkanının vurduğu kız kardeşi kurtarılamadı

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