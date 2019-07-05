1 12 bin sağlık personeli atanacak Söz verilen sağlık personelinin atamaları başlıyor. 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelini daha atanacak.

2 Ibrahimovic'in adını yanlış yazdılar Amerika MSL'te LA Galaxy'nin Toronto'yu yendiği maçta Ibrahimovic 2 gol atarken, mücadeleye damga vuran olay, İsveçli yıldızın formasında yanlış yazan ismi oldu.

3 İstanbul emniyet teşkilatına atamalar gerçekleşti Emniyet Müdürlüğü'ne bin 412 polis atanırken, İstanbul Emniyetinde görevli 2 bin 62 emniyet mensubu ise yurdun farklı bölgelerine atandı.

4 Belediye başkanının vurduğu kız kardeşi kurtarılamadı Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın silahla başından vurulan kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

5 Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurma çalışması yapanları "Onların ne yaptığı önemli değil" diyerek tanımladı.

6 Başkent’te kaza: 1’i ağır 8 yaralı Ankara’da iki otomobilin çarpışmasının ardından 8 kişi yaralanırken, sürücülerden biri kaçarak olay yerinden uzaklaştı.