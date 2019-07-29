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Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

Menderes Belediye Başkanı amcasının oğlunun eşini özel kalem müdürü yaptı, Seyhan Belediye Başkanı ise damadını özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 10:56..
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Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yönetimlerde tercihlerini yaptı.

Göreve başlayan bazı belediye başkanlarının ilk işi, akrabalarını belediyelerde görevlendirmek oldu.

Bu isimlerden biri, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar oldu.

AMCASININ OĞLUNUN EŞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

CHP'li başkan, özel kalem müdürü olarak görev yapan Yavuz Selim Aktaş'ı görevden aldı, yerine amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı görevlendirdi.

HALASININ EŞİ BAŞDANIŞMAN

Bir akraba kıyağı da Menemen Belediyesi'nde yaşandı.

CHP'li Serdar Aksoy, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadı.

DAMADINI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI

Tepkilere neden olacak üçüncü atama haberi ise Seyhan Belediyesi'nden geldi.

CHP'li Mehmet Akif Akay, damadı emekli subay Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak görevlendirdi.

Erkal Şenyurt'un atandığı görevde bulunan Betül Yamanyılmaz ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü emrine atandı.,

BAŞKANIN KUZENİ SEKRETERİ OLDU

Dördüncü atamanın adresi İzmir.

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu, Selçuk Belediyesi'nde sekreter olarak görevlendirildi.

OĞLUNU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YAPTI

İzmir'deki Torbalı Belediye Başkanı da oğlunu belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevelendirmişti.

Başkan İsmail Uygur, 7 bin lira maaşla görevlendirdiği oğlu Efe Uygur'u tepkilerin ardından görevden almıştı.

KILIÇDAROĞLU: İŞİ EHLİNE VERECEKSİNİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Falan milletvekili telefon etti, onun akrabasıymış, hiç dinlemeyeceksiniz. Genel Başkan olarak söylüyorum, Genel Başkanın akrabası olsa bile hiç dinleyemeyeceksiniz. Liyakat çok önemli… Partizanca atamalardan uzaklaşın. İşi ehline vereceksiniz. Uzun bir Adalet Yürüyüşü yaptık, Mısır’daki sağır sultan duydu yürüyüşümüzü. Adaletle yöneteceksiniz. Belediye çalışanlarının özlük haklarına sahip çıkacaksınız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız. Belediyeyi adaletle yöneteceksiniz ki, size oy vermeyenler bile size saygı duysun." ifadelerini kullanmıştı.

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