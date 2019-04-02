taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.61095
Euro
6.2915
Altın
1286.38
Borsa
93564.93
Gram Altın
231.591

Belediye başkanlarının maaşları

En yüksek belediye başkanı maaşı 24 bin lirayı bulurken, en düşüğü 7 bin liranın üzerinde.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 10:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Belediye başkanlarının maaşları

Türkiye yerel seçim sürecinin geride bıraktı.

57 milyon kişi sandığa giderek belediye başkanlarını belirledi.

Peki yeni dönemde belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar yönettikleri il ya da ilçenin nüfusuna göre değişiyor.

EN YÜKSEK 24 BİN LİRA

Nüfusu 2 milyondan fazla olan yerlerde bir belediye başkanı 24 bin lira maaş alacak. Eğer nüfus 1 milyon ile 2 milyon arasındaysa maaş 20 bin lira seviyesinde olacak.

Maaşlar, 500 bin ile 1 milyon nüfuslu yerlerde 16 bin 350 lira, 250 bin ile 500 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 14 bin 200 lira, 100 bin ile 250 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 12 bin lira, 50 bin ile 100 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 10 bin lira, 10 bin ile 50 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 8 bin 150 lira şeklinde belirleniyor.

EN DÜŞÜK 7 BİN LİRA

Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde belediye başkanı olan bir kişi ise 7 bin lira maaş alıyor.

MUHTARLARIN MAAŞI

Yeni seçilecek köy ve mahalle muhtarları haziran ayına kadar bin 911 lira, daha sonra ise en az 2 bin 7 lira maaş alacaklar.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

176
Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

158
19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

13
CHP: Demokrasiye güven tazeledik

CHP: Demokrasiye güven tazeledik

306
F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

100
HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

128
Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir