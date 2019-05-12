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Belediye ekiplerinin deterjan döktüğü süs havuzu köpürdü

Sivas'ta köpükle kaplanan havuzu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

İHA | 12.05.2019 - 09:07..
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde temizlik ekiplerinin deterjan attığı havuz fıskiyenin açılmasıyla köpürmeye başladı.

Belediye ekiplerinin deterjan döktüğü süs havuzu köpürdü

Suşehri belediyesi temizlik ekipleri Sivas Caddesi üzerinde bulunan süs havuzunu temizlemek için içerisine deterjan attı. Fıskiyenin çalıştırılmasıyla birlikte su köpürdü. Havuz köpükle kaplandı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

Köpükle kaplanan havuz ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

Belediye ekiplerinin deterjan döktüğü süs havuzu köpürdü

KÖPÜKLER ÇOCUKLARA EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI

Havuzun köpürmesini fırsat bilen çocuklar ise havuzun üzerinde biriken köpükleri birbirlerine atarak eğlendi.

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