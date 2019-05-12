Belediye ekiplerinin deterjan döktüğü süs havuzu köpürdü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde temizlik ekiplerinin deterjan attığı havuz fıskiyenin açılmasıyla köpürmeye başladı.

Suşehri belediyesi temizlik ekipleri Sivas Caddesi üzerinde bulunan süs havuzunu temizlemek için içerisine deterjan attı. Fıskiyenin çalıştırılmasıyla birlikte su köpürdü. Havuz köpükle kaplandı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

Köpükle kaplanan havuz ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

KÖPÜKLER ÇOCUKLARA EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI

Havuzun köpürmesini fırsat bilen çocuklar ise havuzun üzerinde biriken köpükleri birbirlerine atarak eğlendi.