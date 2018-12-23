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Belediye işçilerinden konser

'Kültürler Buluşması' adı altında düzenlenen festival kapsamında belediye temizlik ekipleri, farkındalık yaratmak amacıyla atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.

DHA | 23.12.2018 - 22:56..
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' figürünü bir araya getiren 'Kültürler Buluşması' kapsamında düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde, belediye temizlik işleri ekipleri atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.

Belediye işçilerinden konser

16 PERSONEL GÖREV ALDI

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 16 personel, plastik çöp konteyneri, atık cam-pet şişe, karton ve tahta parçalarından müzik aletleri yaptı. Yerel sanatçılardan tarafından 10 gün süreyle eğitim alan personel, bugün saat.18.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı.

Belediye işçilerinden konser

Ellerinde süpürgelerle yerleri süpürerek sahneye çıkan temizlik işleri personeli, rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'Hayde Gidelum' şarkısını müzik aleti yaptıkları atık materyallerle çalarak söyledi. Meydanı dolduran binlerce kişi, alkışlarla destek vererek müziğe eşlik etti. 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman' türküsünü söyleyen personel, oyun oynayarak kalabalığı coşturdu.

Çöpten topladıkları atıklarla konser verdiler VİDEO

Belediye işçilerinden konser

İSTEK PARÇA ALDILAR

Atık materyallerle çeşitli hareketli müzikler çalan temizlik ekipleri, son olarak vatandaşlardan gelen istek üzerine 'Hayde Gidelum' şarkısını kalabalıkla birlikte söyleyerek etkinliği sonlandırdı.
Konser sonrası sahnede açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Bir ay süreyle 'Kültürler Buluşması' adı altında yeni yıl festivali yapıyoruz. Amacımız hem şehrimizi canlandırmak hem de sizlerin güzel vakit geçirmesini sağlamaktır. En büyük hedefimiz ise Marmarisimizi sanat ve kültürlerin buluşması şehri haline getirmektir. Çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillerimize yaşanılabilinir bir ortam bırakmak için atıklardan müzik aleti yaparak farkındalık yaratmak için konser veren personelime teşekkür ederim" dedi.
Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Bizim tek amacımız gelecek nesillere yaşanabilinir bir doğa ve çevre bırakmaktır. 16 personelim on gün gibi kısa bir sürede atıklardan müzik aleti yapıp eğitim aldı. Müzik aletleri konusunda hiçbir becerisi olmayan mesai arkadaşlarım, azimle bir ilki başardı. Buradaki başarı doğa içinde olmalıdır. El birliği ile doğamıza ve Marmaris'imize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Belediye işçilerinden konser

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