Ensonhaber WhatsApp hattına gelen görüntü, Kahramanmaraş'In Elbistan ilçesinde.
DUBALI AÇIK RÖGARIN ÜZERİNE PARK ETTİ
Kanalizasyon çalışması için rögar kapağını açarak içeri giren işçi, işi bitip çıkmak isterken, uyarı dubası koyulmasına rağmen, rögarın üzerine yanlış park edilen aracı görünce, çaresizce etraftan yardım istedi.
İŞÇİYİ ÇIKARMAK İÇİN ARACI İTTİLER
Aracın altında işçiyi gören vatandaşlar, önce şaşırdılar, sonra da işçinin çıkması için otomobili kendi imkanlarıyla yürüttüler.
Belediye işçisi, otomobil ile rögar arasında sıkıştı