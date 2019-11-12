Belediye işçisi, otomobil ile rögar arasında sıkıştı

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Sabriye Şengül, kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil edecek

Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil edecek olan kadın boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, 23 Kasım'da İngiltere'de çıkacağı Bellator Londra maçına hazırlanıyor.