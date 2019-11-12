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Belediye işçisi, otomobil ile rögar arasında sıkıştı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kanalizasyon çalışması yapan bir işçi, rögarın üzerine yanlış park edilen otomobil yüzünden dışarı çıkamadı.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 05:37..
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Ensonhaber WhatsApp hattına gelen görüntü, Kahramanmaraş'In Elbistan ilçesinde.

DUBALI AÇIK RÖGARIN ÜZERİNE PARK ETTİ

Kanalizasyon çalışması için rögar kapağını açarak içeri giren işçi, işi bitip çıkmak isterken, uyarı dubası koyulmasına rağmen, rögarın üzerine yanlış park edilen aracı görünce, çaresizce etraftan yardım istedi.

İŞÇİYİ ÇIKARMAK İÇİN ARACI İTTİLER

Aracın altında işçiyi gören vatandaşlar, önce şaşırdılar, sonra da işçinin çıkması için otomobili kendi imkanlarıyla yürüttüler.

Belediye işçisi, otomobil ile rögar arasında sıkıştı

Belediye işçisi, otomobil ile rögar arasında sıkıştı

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