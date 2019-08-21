Belediye meclis üyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırarak yeni atamalar yapmıştı.

Atanan kayyumlar, belediye meclislerini feshetti.

Kayyumların devre dışı bıraktığı belediye meclisinin görevlerini, belediye encümeni yürütecek.

MECLİS ÜYESİ DE GÖREVDEN ALINDI

Kayapınar Belediyesi’nin HDP’li Meclis üyesi Adnan Akgül, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek görevden alındı. Akgül’ün yerine, Kayapınar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Zülküf Güler kayyum olarak atandı.

DAİRE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan kayyum ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, HDP döneminde göreve getirilen daire başkanlarını görevden aldı.

BELEDİYE MECLİSİ ARTIK TOPLANMAYACAK

Vali Mehmet Emin Bilmez, belediye meclis üyelerine yazı göndererek, meclisin feshedildiğini bildirdi. Kayyum Bilmez, bundan sonra meclisin görev ve yetkililerinin belediye encümeninde olacağını bildirdi.