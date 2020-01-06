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Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

Mersin'de bir baba, elektrikli bisikletiyle işe giderken belediye otobüsünün çarpması sonucu bir ayağı sakatlanan ve tedavisinin ardından işsiz kalan oğlu iş istedi.

DHA | 06.01.2020 - 08:55..
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Kaza, geçen yıl Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi.

BELEDİYE OTOBÜSÜ YANDAN ÇARPTI

Bir kafede garson olarak çalışan 24 yaşındaki İlker Gümüştaş'a, elektrikli bisikleti ile işe gittiği sırada Erol T. yönetimindeki 33 DFP 55 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsü yandan çarptı.

Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

50'NİN ÜZERİNDE DİKİŞ ATILDI

Dengesini kaybedip, bisikletten düşen Gümüştaş’ın sol ayağı, otobüsün altında kaldı. Derin kesik ve kırıklar nedeniyle Gümüştaş'ın bacağına 50'nin üzerinde dikiş atıldı. 3 gün bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz genç, 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

1 BUÇUK YILDIR ÇALIŞAMIYOR

Kazaya ilişkin hazırlanan dosyadaki bilirkişi raporunda İlker Gümüştaş, asli kusurlu gösterilirken, sürücü Erol T.'nin ise kusurunun bulunmadığı görüşü yer aldı. Yürümekte ve ayakta durmakta zorluk çeken İlker Gümüştaş, kaza nedeniyle 1.5 yıl işsiz kaldı. Baba Ahmet Gümüştaş’ın oğlu için belediye ile yaptığı görüşmeler ise sonuçsuz kaldı.

Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

"YETKİLİLERDEN İŞ İSTİYORUM"

Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu aktaran baba Ahmet Gümüştaş, “Oğlum hiçbir yerde çalışamıyor. Kendi işine gidip, geliyordu. Yetkililerden yardım talep ediyorum. Bacağı sadece 15 derece bükülüyor şu an. Asli kusurlu olarak çocuğumu bulmuşlar. Yetkililerden çocuğuma iş istiyorum.” dedi.

Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

"ASKERLİĞİMİ KOMANDO OLARAK YAPTIM, ŞİMDİ GEÇİMİMİ SAĞLAYAMIYORUM"

İlker Gümüştaş ise kaza nedeniyle ailesini geçindiremediğini belirterek, “İşime giderken, bu kazayı yaptım. Askerliğimi komando olarak yapmıştım ama şu an ailemin geçimini bile sağlayamıyorum. Ailemin geçimini sağlamak için iş istiyorum.” diye konuştu.

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