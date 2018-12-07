taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3007
Euro
6.0529
Altın
1249.55
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.964

Belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 45 yaralı

Diyarbakır'da belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

AA | 07.12.2018 - 22:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kazanfer Caner idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 VF 040 plakalı pamuk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 45 yaralı

Kazada yaralanan 46 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan yaralılardan Ali Ertem (45), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 45 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Çınar Kaymakamı Selami Kaya, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaralıların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Belediye otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 45 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

104
Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

297
Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

162
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

257
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

113
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

160
Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir