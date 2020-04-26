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Belediye personellerinden ilginç tabut şakası

Aydın’ın İncirliova ilçesinde belediye personelleri arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Şakayı, başka bir kişi, anbean kaydetti.

İHA |
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Belediye personellerinden ilginç tabut şakası

Aydın’ın İnvirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde yoğun tempoda çalışan belediye personelleri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı.

Görüntülerde, belediye personeli içinde canlı bir kişinin olduğu kamyonetin arkasında bulunan tabutu indirmesini istiyor.

SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

İçinde canlı bir kişinin olduğunu düşünmeyen mesai arkadaşlarının tabutu açmasını isteyen personeller, tabutun kapağının açılmasıyla sağa sola kaçışmaya başlıyor.

Belediye personellerinden ilginç tabut şakası ViDEO

'AĞIR ŞAKA' DİYENLER VAR

Sosyal medyada gündeme oturan video paylaşım rekorları kırıyor. Videoyu izleyenlerden bazıları komik bulurken, bazıları da koronavirüs salgını nedeniyle şakanın ağır olduğunu düşünüyor.

Belediye personellerinden ilginç tabut şakası

Belediye personellerinden ilginç tabut şakası

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