Belediye şirketlerine yöneticileri kim atayacak

31 Mart'ta yapılan seçimlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş oldu. 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise CHP'li Ekrem İmamoğlu seçildi.

Her iki ismin seçilmesiyle başkan-meclis arasında uyumlu bir çalışma olmayacağı, başkanların icraatlarının meclis tarafından engelleneceği veya meclis üyelerinin getirdiği önerilerin başkanlar tarafından reddedileceği tartışmaları, seçildikleri günden bu yana süre geldi.

ANKARA'DA YETKİ TARTIŞMASI

Dün basına yansıyan gelişmelerde de Mansur Yavaş'ın Ankara Halk Ekmek şirketinin Yönetim Kurulu için atadığı üyelerin, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı belirtildi.

Bu gelişmeye Mansur Yavaş ve CHP kanadından, halkın seçtiği belediye başkanının yetkilerinin gasbedildiği gerekçesiyle tepki geldi.

KARARI VEREN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

31 Mart seçimlerinden sonra belediyeler, belediye şirketleri yönetimleri hakkında karar verici makamın neresi olduğunu öğrenmek için; il ticaret sicil müdürlüklerine ne yapmaları gerektiğini sordu.

Ticaret sicil müdürlükleri ise bu talebi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'ne ileterek, görüş istedi. Ancak Ticaret Bakanlığı, konunun yetki alanında olmadığı için yerel yönetimlerin bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bilgi talep etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'na oradan da her ilin ticaret sicil müdürlüğüne aktarılan yazıda, "Belediyelerin ortak veya yönetici olduğu şirketlere ilişkin temsilci görevlendirme yetkisinin belediye meclislerinde olduğu ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği" ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN DEĞİL MECLİS ATAYACAK

Bu yazı gereği, Ankara'da Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz gün yaşadığı gibi yarından itibaren göreve başlayacak Ekrem İmamoğlu da İBB'ye bağlı şirketlere atama yapamayacak. Yönetici ataması yapmak için İBB Meclisi'nin kararı gerekecek.