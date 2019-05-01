Burdur'da belediye temizlik işçileri 1 Mayıs'ta iş başında

Kentte 1 Mayıs kutlama etkinlikleri belediye tarafından eski otogar alanında, işçilere ve vatandaşlara yemek ikramıyla başladı.

Yurdun birçok yerinde halayların çekildiği 1 Mayıs, Aydın’da da enginar işçileri tarafından tarlada kutlandı.

Belediye temizlik işçileri 1 Mayıs'ta iş başında VİDEO

BELEDİYE İŞÇİLERİ 1 MAYIS'I UZAKTAN İZLEDİ

Yürüyüş esnasında belediye temizlik işçileri yol kenarlarını süpürürken, 1 Mayıs korteji yoldan davul zurna eşliğinde slogan atarak yürüdü. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA 1 MAYIS HALAYI

Şeker İş Sendikası Burdur Temsilcisi Mustafa Onay, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Konuşma sonrasında sendika temsilcileri, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker sahneye çıkarak kalabalığı selamlayıp hep beraber halay çekti.

TARLADA 1 MAYIS

Yurdun birçok yerinde halayların çekildiği 1 Mayıs, Aydın’da enginar işçileri tarafından tarlada kutlandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sendikalar alanlarda, tarım işçileri ise enginar tarlasında kutladı. Enginar hasadının yoğun olarak devam ettiği Aydın’da, tarım işçileri 1 Mayıs’ı tarlada çalışarak geçirdi.









