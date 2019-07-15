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Belediye yaya geçişlerindeki araç parklarını önleyemedi

Zonguldak Alaplı Belediyesinin yaya geçiş yerlerine araç parklarını önlemek için aldıkları önlemlere vatandaşlar saygı göstermedi.

İHA | 15.07.2019 - 16:33..
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Zonguldak Alaplı Belediyesi, yollara, dönemeçlere ve yaya geçiş yerlerine araç parklarını önlemek için bir dizi önlemler almaya devam ediyor.

VATANDAŞ ALINAN ÖNLEMLERE DUYARSIZ

Alaplı Belediyesi Fen İşleri tarafından ilçenin bir kaç noktasına park yapılmasını engellemek için dubalar monte edildi. Ancak belediyenin önlemlerine rağmen vatandaşlar bu tedbirlere duyarsız kaldı.

Belediye yaya geçişlerindeki araç parklarını önleyemedi

Yapılan çalışma ile hatalı parkların önlenmesini hedefleyen yetkililer, “Yasak olmasına rağmen halen bazı sürücüler araçlarını her yere gelişi güzel park etmektedir. Bunu önlemek için de böyle bir çalışma yapmaya karar verdik” dedi. Belediyenin bu önlemini ise vatandaşlar duyarsız kaldı.

Belediye yaya geçişlerindeki araç parklarını önleyemedi

Alaplı Yalı caddesi üzerindeki bulunan kavşakta ise dubalarla çevrilen yolda boş yer bulan anında aracını park ediyor. 

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