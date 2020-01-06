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Belediyede ailesinde PKK'lı olanlar işe alındı

Van'ın Saray ilçesinde, görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman ve 14 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

DHA | 06.01.2020 - 16:04..
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Van'ın Saray ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, 1 Kasım günü terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen Duman ile 15 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İddianemede, terör örgütünün terminolojisinde yer alan ''değer aile'' kavramının, öldürülen teröristlerin yakınlarını ifade ettiği belirtilen iddianamede, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin ailelerinin, örgüt mensupları tarafından devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

AİLESİNDE PKK'LI OLANLARI İŞE ALDILAR

Görevden uzaklaştırılan Duman'ın not defterinde belediyede işe alımlarla ilgili bilgilerin elde edildiği belirtilen iddianamede, yapılan araştırmalar sonucunda Saray Belediyesi'ne 1 Nisan 2019'dan sonra işe alınan 12 kişiden 4'ünün, birinci veya ikinci derece yakınları hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Sanıklardan Duman'ın, belediye personelinin işe alımı noktasında sözde 'KCK sözleşmesi'ni ve sözleşmedeki ''değer ailesi'' kriterini esas aldığı, bölücü terör örgütünden gelen talimatları yerine getirmeye hazır olduğu, açlık grevlerine katıldığı, örgütle arasında organik bağ kurduğu, bu nedenlerle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği yer aldı.

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