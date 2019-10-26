Belediyelerde reform niteliğinde yeni kararlar alınıyor

AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi yavaş yavaş netleşmeue başladı.

Düzenlemede ilk öncelik maaşlar ve akraba alımları oldu...

TEK ŞİRKETTEN MAAŞ SİSTEMİ

Belediye başkanlarının belediyeye bağlı şirketlerden maaş almalarına yönelik uygulamaya son verilecek.

Belediye görevlileri birden çok görev halinde tek şirketten maaş alabilecek.

AKRABA SINIRLAMASI GELİYOR

Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev alabilecek. Etik başlığı altında yapılan düzenlemede akraba görevlendirmelerine de sınırlama getiriliyor.

"VERİMLİLİK ARTTIRILACAK"

Verimliliğin arttırılması hedefi ile bir çalışma da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde yapılıyor.Liyakat ve yetkinliğin arttırılması için de yol haritası belirlendi.

PERFORMANSA GÖRE MAAŞ ARTIŞI

Kamu çalışanlarına ödüllendirme sistemi getiriliyor. Performansa göre maaş artışı ya da kariyerde yükselme gibi teşvikler sağlanacak.

Kamuda istihdam ilanlarının şeffaf olması için de özel bir sistem geliştiriliyor. Yasa teklifinin Ocak Ayı’na kadar tamamlanması hedefleniyor… Hazırlıklara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunum yapılacak.