Belediyelerin 7 gün 24 saat çalışma genelgesi gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerin personel bulundurması ve gece-gündüz bu personelin hizmet etmesiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.

KESİNTİSİZ HİZMETİN ÖNEMİ VURGULANDI

Genelgede; Belediye Kanunu'nda, belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenirken temel ilke olarak sunulacak hizmetin, "mahalli ve müşterek" nitelikte olması esasının benimsendiği vurgulandı.

Bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla belediyelerce her türlü faaliyet ve girişimde bulunulabileceğinin, hüküm altına alındığı da genelgede ifade edildi.

Aynı kanunda, belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı, hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerin uygulanması gerektiği esasının getirildiği anımsatılan genelgede, "Bundan dolayı kamu hizmetlerinin sunulmasında süreklilik esas olurken, hizmetlerin kesintisiz olarak yürütülmesi kamu yararının sağlanması açısından büyük önem taşıyor." denildi.

"KAMUSAL İHTİYAÇ OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞ BULUNUYOR"

Yerel yönetimlerce halihazırda zabıta, itfaiye, su, kanalizasyon, cenaze ve defin hizmetleri gibi niteliği gereği 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz yürütülen hizmetler bulunduğu vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi: "Aynı zamanda günümüzün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde özellikle büyükşehirlerimizde çalışma saatlerinin esneklik göstermesi, 24 saat esasına göre çalışan birçok iş yerinin bulunması, kent yaşamının 24 saate yayılması gibi nedenlerle hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması ve bu bağlamda farklı hizmetlerin de 7/24 esasına göre yürütülmesi kamusal bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bulunuyor."

Genelgede, belediyelerin söz konusu ihtiyaç ve gelişmelere uygun olarak hizmet sunum yöntemlerini yapılandırmaları gerektiğine dikkat çekildi.

BAKAN KURUM'UN UYARILARI

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, tüm illere gönderilen genelgede, şunlara işaret edildi: "Bu itibarla vatandaşlarımızın talep, şikayet ve başvurularının 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kabul edilmesine imkan sağlayacak tedbirlerin beyaz masa uygulaması, çağrı merkezi, elektronik ortamda başvuruların alınması, personel görevlendirilmesi ve benzeri uygulamaların tüm belediyelerce alınması gerekmektedir.

Belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerin niteliği ve sunumuna ilişkin beklentilerle ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlenecek hizmetlerin, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülmesi gerekmektedir."

Genelgede, uygulama sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "[email protected]" adresine gönderilmesi gerektiği kaydedildi.