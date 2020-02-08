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Belediyenin muhasebecisi paraları hesabına geçirdi

Yalova Belediyesi'nden kendi hesabına para aktarıp 1 milyon liraya villa alan muhasebeci R.E., Denizli'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA | 08.02.2020 - 11:39..
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Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., 3 gün önce öğle molasına çıktı.

Belediyenin karşısındaki otoparka park ettiği aracına binen R.E., kayıplara karıştı.

R.E.'ye cep telefonu numarasından da ulaşamayan Yalova Belediyesi yetkilileri, belediyenin banka hesaplarını inceledi.

PARAVAN ŞİRKETİNE PARA AKTARDI

İncelemede, R.E.'nin bir paravan inşaat şirketi kurduğu ve bu şirketin hesabına para aktarıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı.

Belediyenin muhasebecisi paraları hesabına geçirdi

1 MİLYON LİRAYA VİLLA ALDI

İncelemede R.E.'nin 8-9 ay önce Yalova merkezde 1 milyon TL değerinde villa aldığı ortaya çıktı. Evin, banka kredisi kullanılarak alındığı iddia edildi. R.E.'nin almış olduğu ev, drone ile havadan görüntülendi.

Belediyenin muhasebecisi paraları hesabına geçirdi

TAKSİSİ DE VAR

Ayrıca R.E.'nin, kiraya verdiği bir taksisinin de olduğu öğrenildi.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan muhasebe çalışanı R.E.'yi yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin gidebileceği yerleri mercek altına aldı. Yapılan araştırmada R.E.’nin, Denizli’de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Kentteki 2 otelde kaldığı saptanan R.E., yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, R.E.’yi Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne getirmek üzere yola çıktı.

Belediyenin muhasebecisi paraları hesabına geçirdi

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