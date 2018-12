Selen KALDIRIM/ [email protected]

Kutuplara doğru bir yolculuğa çıkmak, Yunanistan'a gittiğin yaz tatiline benzemez. Doğanın sunduğu sürprizler, adama ''Bu gerçek mi?'' diye sorgulatıyor. Aurora Borealis; namı diğer Kuzey Işıkları’nı izlemekten daha keyifli ne olabilir? Onları yatakta uzanırken izlemek!

Uzun bir gece boyunca gökyüzüne bakmak, Igloo denen eskimo tarzı buz otelleri veya dört tarafı camla kaplı odada uyumak adeta bir rüya... Biz, biraz 'aurora' görmek için en iyi rotaları seçtik! Hayranlık uyandıran bu doğa harikası; seni, dışarıdaki eksi 30 dereceye meydan okuyan sıcak odanda, gökyüzünü izleyen cam tavandan içeri sızan ışık şöleniyle şımartacak.

KUZEY IŞIKLARI'NI YAKALA

Dünyanın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu gökyüzünde ortaya çıkan doğal ışımaları, her yerde görmen mümkün değil. Peki Kuzey Işıkları nerelerden görülür? Kuzey Işıklarını; Kuzey İskandinavya, İzlanda, Grönland, Kuzey Amerika ve Kuzey Sibirya'da yıl boyunca denk gelme şansın var. Ancak istatistiklere göre 23 Eylül ile 21 Mart arası en yaygın görüldüğü zaman.

Macera arayan kişilerin yanı sıra, dinginlik ve sessizliğe özlem duyanlar için de mükemmel bir fırsat.

Belgesel gibi tatil: Buz evlerinde Kuzey Işıkları ViDEO



Sorrisniva Igloo Hotel - Alta, Norveç

Eskimo evi tarzındaki bu özel otele, Kuzey Işıkları’nın başkenti denilebilir. Alta, Norveç'in Finnmark ilinde yer alan bir belediye. Öncelikle bir Norveç biletine ihtiyacın var. Alta Airport'dan Sorrisniva bölgesine kolayca ulaşım mümkün.

Sorrisniva Igloo Hotel’e gelmeden önce; yünlü kıyafetlerini ve şapkayı giy, tamamen kardan yapılmış bir odada, melek gibi uyu. Geceyi bir igloo'da geçirmek, düşündüğün kadar soğuk değil. Alta'nın Kuzey Işıkları, istikrarlı bir kış iklimine ve Kuzey Işıkları’nın muhteşem manzaralarına sahip. Bu, açık havada, gökyüzündeki her şeyi görebileceğin anlamına geliyor. Fiyatlar gecelik 400 dolardan başlar. 17 Ocak 2018'den önce ziyaret edersen, güneşin hiç yükselmediği bir dönem olan "Kutup Gecesi" ni yaşayacaksın.

KENDİ KAMPINI DA YAPABİLİRSİN

Kuzey Işıkları demek; nereye gidersen git masraf demek. Bu konuda hemfikiriz. Fakat hayatında sahip olacağın en özel deneyim için paha biçemeyeceğimiz de bir gerçek. Bu oteller, sana, yeterince eksantrik gelmiyorsa, daha basit düşünüp, Sorrisniva’da tipik bir lavvo çadırında kamp yapıp, kendi kamp ateşinle de ısınabilirsin. Fiyatlar daha uygun olsa da, çok daha meşakkatli olduğunu belirteyim.





Kakslauttanen, Finlandiya

Ağustos ayından nisan sonuna kadar, Kuzey Işıkları sezonu boyunca, bu cam odalardan birinde kalabilir ve bütün gece ışık şölenini gözlemleyebilirsin. Kakslauttanen Arctic Resort olarak geçen odalardan birinde, harıl harıl yanan odun ateşiyle ısınıp, saunada terlerken, kuzeyin ışıklarını izlemek nasıl bir lüks; sen hayal et.

Finlandiya Laponya’sında bulunan Kakslauttanen’e, Helsinki üzerinden ulaşmak en pratik ulaşım seçeneği. Kakslauttanen'e en yakın ulaşımı sağlayan Ivalo Havalimanı, sadece 30 dakikalık uzaklıkta. Ya da bölgedeki diğer havalimanlarına uçuyorsan, Kakslauttanen'e giden bir otobüse binebilirsin. Rovaniemi'ye giden otobüsler Kakslauttanen'de duruyor.

Işıkları izlemeyi bitirdikten sonra, dünyanın en büyük duman saunasında terleyip, otelin kar restoranında taze bir balık yiyip, buz barında geceyi bitirebilirsin. Bu cam evler, ağustos ayından nisan ayına kadar ışık görüyor ve bir gece için 400-500(2-3 bin TL) dolar civarında para isteniyor.

Arctic Fox İgloo Hotel, Lapland

Finlandiya'nın Lapland bölgesi Kuzey Işıkları'nı izlemek için en ideal bir diğer bölge. Şuraya bakar mısın? Dünyanın en çekici doğa olaylarından birine çıplak gözle şahit olmanızı engelleyen ışık kirliliği ve yüksek yapılardan uzakta, Arctic Fox Igloo Hotel de mimari olarak insanı tavlıyor. Basit bir oda; yalnızca sen ve ışıklar var. Şu manzarada ren geyiklerini hayal etmek zor olmasa gerek.





Ice Hotel - Jukkasjarvi, İsveç

Kiruna Bölgesi’ndeki Jukkasjarvi Köyü, Kuzey Işıkları’nı görebileceğin bir diğer şans. Her yıl bin tonluk buzla inşa edilen Icehotel Sweden, konuklarına büyük bir igloo ve buzul deneyimi sunuyor. Jukkasjarvi Köyü’nde bir buz oteli var; ancak bu tip oteller fazlasıyla pahalı. Tamamiyle buzdan inşa edilen oteller her yıl yeniden yapılıyor. Odaların her biri adeta bir sanat galerisi gibi. İçeriyi gören küçük pencereleri ise Kuzey Işıkları'nın habercisi...

Eşime değer diyorsan, hiç düşünmeden gidebileceğin bir balayı rotası olduğu kesin. İsveç Laponyası’nın en kuzeyindeki vadiye kurulu; Abisko Mountain Lodge’un gösterişten uzak kulübeleri, Kuzey Kutbu'nda keyifli bir konaklama arayanlar için ideal. Hemen pencerenden Abisko Ulusal Parkı’nda bulunan buzlu Tornetrask Gölü’nü görebilirsin. The Ice Hotel, Kuzey Işıkları'nı deneyimlemek için harika bir yerdir. Bu nedenle aralık ve nisan ayları arasında ziyaret etmeyi düşün.

Fiyatlar gecelik 260 dolardan başlıyor. Kiruna Bölgesi’ne ulaşım için Stokholm’e varıp, sonrasında araç kiralayarak Kiruna’ya geçmek, ya da Stokholm’den Kiruna’daki havaalanına uçmak en iyi seçenekler.

Bonus: Tree Hotel – Harads, İsveç

İsveç’te bulunan bir diğer güzellik: Kuzey İsveç'in ormanlarında açılan bu lüks ağaç evi ahşap bungalov ilkelliğine meydan okuyor. Treehotel, Kuzey'e bakan tavan pencerelerinden, gezginlere Kuzey Işıkları'nı göstermeyi amaçlıyor. Treehotel, Lulea Havaalanı'na yaklaşık bir saat uzaklıkta. Fiyatlar gecelik 10 bin İsveç Kronu'ndan başlıyor: Yani yaklaşık 6 bincik...

Alışık olduğun ağaç ev kavramının, çok daha ultra lüks versiyonu duruyor karşında. İçerisinde özel ısıtma sistemi, geniş bir yatak odası ve küvetli bir banyo bulunuyor. Dört tarafı cam duvarlarla örülü oda, Kuzey Işıkları'nı doğrudan sana getirecek.

ION Luxury Adventure Hotel, İzlanda

Bu otel, UNESCO koruma listesindeki Thingvellir Milli Parkı'na 18 kilometre mesafede Hengill Dağı'nda yer alıyor. Direkt uçuş bulabileceğin Reykavik şehrinden arabayla sadece bir saatlik uzaklıkta olan, modern ve minimalist bir yapıya sahip ION Luxury Adventure Hotel, lavların oluşturduğu sarp bir arazinin ortasında duruyor. Tek başına duran igloo'lardan farklı olan bütün bir bina olarak inşa edilen otelin her odası ışığı alıyor. Hatta bazı odalar bonus olarak Thingvallavatn Gölü manzaralı.

Olur da gece sen uyurken Kuzey Işıkları gökyüzüne uğrarsa; otel personeli bu manzarayı kaçırmaman için seni uyandırmaktan çok mutlu olacak. Zeminden tavana uzanan pencereler, Kuzey Işıkları'nın panoramik manzaralarını odana getiriyor.

İzlanda'da 23 Eylül ile 21 Mart arası, Kuzey Işıkları'nın en yaygın görüldüğü zaman.

Blachford Lake Lodge Hotel – Yellowknife, Kanada

Blachford Gölü kenarında yer alan, bu gözlerden uzak orman evine, Yellowknife Airport'tan tarifeli taşra uçağı ile ulaşılabilir. Blachford Lake Lodge, Kuzey Işıkları’nın karanlık gece semasındaki dansını izlemek için ideal bir yer. Diğer yerlerden uzak ve tepede oluşu, bu fenomeni net bir biçimde seyretmeye olanak veriyor. Vahşi doğanın ve lüksün mükemmel bir karışımına sahip otelde çeşitli kar maceralarına da ortak olman mümkün.

Fiyatlar, geceliği 300 dolarla, 700 dolara kadar değişkenlik gösterebilir. Açık havada bir ortama kurulan odaların etrafındaki sıcaklık eksi 40’lara kadar düşük olabilir; Neyse ki bu igloo'lar, sıcaklığın tortunun içinde kalmasını sağlayan özel bir camdan inşa ediliyor. İçeride güvende ve sıcacık olacağına emin olabilirsin. Saunan bile var!

Hotel Arctic, Grönland

Eskimo yaşam tarzını denemek istiyorsan daha fazla Kuzey'e git. Grönland'ın batısında, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ilulissat Buz Fiyordu'nda yer alan otelde Disko Körfezi manzarasının, yaz terasının ve Grönland mutfağından yemeklerin tadını çıkarabilirsin. Disko Körfezi'ne doğru ilerlemeden önce, en büyük buzdağlarının batık buzullar üzerinde yer aldığı fiyordu izle. Üzerinde yükselen Kuzey Işıkları'nın manzarası paha biçilemez.

Grönland'a Kopenhag ve Reykjavik kentlerinden uçuş düzenleniyor. Önce Türk Hava Yolları'nın uygun uçak biletlerinden biriyle bu şehirlerden birine varıp; oradan Grönland'a ulaşabilirsin. Greenland Havaalanı'na ulaştıktan sonra işin kolay. Ülkenin resmi hava yolu kuruluşu Air Greenland yıl boyu Kopenhag ile Kangerlussaq, yaz mevsiminde de Narsarsuaq arasında uçuşlar yapıyor.

Seyrek nüfuslu Grönland, kirlenmemiş berrak gökyüzü ile kaplı manzarasında ışığı en parlak haliyle görmeni sağlayacak. Ancak ışıkların en yaygın görüldüğü zaman 23 Eylül ile 21 Mart arası.



Hotel Borealis Basecamp, Alaska



Alaska, Kuzey Işıkları'nı görmek için en iyi yerlerden biri. Alaskan'ın güzelliğinin tadını tam merkezinden keşfedebilirsin. Alaska'nın unutulmaz manzaralarını, insanlarını ve maceralarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmak istediğine karar veren bir adam tarafından kurulan kamp, kilometrelerce uzakta doğayla çevrili ortamı ile hizmetinde. Odalarda, direkt olarak tepeye yerleştirilmiş olan 5 metre yüksekliğindeki pencere doğudan kuzeye gökyüzü manzarası sunar. Lüks ve konforlu yatağında uykuya dalmadan önce dans eden ışık şölenine ortak olmak için birebir.





Aslında, eylül sonundan mart sonuna kadar devam eden aurora sezonu sırasında, sadece üç gece kalırsan bu göksel olayı görme şansın yüzde 80. Biraz daha hayranı olacağın bir görüntü mü arıyorsun? Bir Aurora Chaser Turu ya da Kuzey Kutup Dairesi'ne öğleden sonra bir yolculuğa çıkmayı düşün. Bu bölgedeki hangi çatının altına girersen gir, ışığın ulaşamadığı bir yer yok.