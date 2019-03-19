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Belgeselden izledi, 4 yılda tekne yaptı

Denizle uzaktan yakından alakası olmayan Bursalı Ziya Kafa, izlediği belgeselden yola çıkarak 4 yılda tekne yaptı. Kafa'nın şimdiki hayali dünya turuna çıkabilmek...

DHA | 19.03.2019 - 10:57..
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2013 yılında bir belgeselde tekne yapımını izleyen Ziya Kafa, daha sonra kendi teknesini yapmaya karar verdi. Hiçbir denizcilik tecrübesi olmayan Ziya Kafa, tekneyi yapmak için Orhangazi'de bir atölye ile anlaştı.

Belgeselden izledi, 4 yılda tekne yaptı

4 YILDA İNŞA ETTİ

Kafa, atölyede hafta sonları ve tatil günlerinde çalışarak, 4 yılda 7,5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde içinde 6 kişinin konaklayabileceği, mutfağı ve lavabosu olan açık deniz teknesi inşa etti. 2 çocuk babası Ziya Kafa'nın elektrik ve elektronik aksamından, ahşap yapısına kadar tamamını kendi ürettiği teknesi, vinç ile Yalova Yat Marinası'na götürüldü. Burada suya indirilen tekne, yelkenli direkleri ve son düzenlemeleri yapıldıktan sonra açık denize çıkarılacak.

Belgeselden izledi, 4 yılda tekne yaptı

HAYALİ DÜNYA TURUNA ÇIKMAK

Televizyondaki belgeselden esinlenerek kendisinin de bu tekneyi yapabileceğine inandığını anlatan Ziya Kafa, ''2013 yılında projeye başlayarak, malzeme satın alma işlemlerini gerçekleştirdim. Tekne, Brezilyalı Roberto Barros'un tasarımı olan açık deniz yelkenli tekne. Aynı zamanda motoru da var. Dünya turu yapılabilecek teknelerden birisi. Benim de böyle dünya turu gibi bir niyetim var. İleride bunun da hazırlıklarını yapacağım.'' diye konuştu.

Belgeselden izledi, 4 yılda tekne yaptı

Belgeselden izledi, 4 yılda tekne yaptı

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