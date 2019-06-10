taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8379
Euro
6.6099
Altın
1334.98
Borsa
93809.09
Gram Altın
250.459

Belgrad Ormanları'nda atlı korumalar

Orman Genel Müdürlüğü, pilot olarak İstanbul Belgrad Ormanları'nda 'Atlı Orman Koruma' uygulamasını başlattı

AA | 10.06.2019 - 02:12..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerinde de atlı koruma ekiplerinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, ilk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetlerinin bugünün şartlarına göre modernize edildiği ifade edildi.

Belgrad Ormanları'nda atlı korumalar

MESİRE YERLERİNDE GÖREV YAPACAKLAR

Atlı koruma ekiplerinde orman muhafaza memurlarının görev aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Ekipteki memurlara bir ay süren at biniciliği eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi."

Belgrad Ormanları'nda atlı korumalar

4 KİŞİLİK ATLI EKİP

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, Belgrad Ormanları'nda görev yapacak ekibin dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluştuğunu bildirdi.

Belgrad Ormanları'nda atlı korumalar

MART-EYLÜL AYLARINDA, HAFTA SONU GÖREVLİ OLACAKLAR

Ekiplerin mart-eylül aylarında hafta sonları görev yapacağını kaydeden Pakdemirli, "Pilot olarak hayata geçireceğimiz atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız. Bu ekiplerin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad Ormanları'nda atlı korumalar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

328
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

262
Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir