Belgrad Ormanları'nda atlı korumalar

Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerinde de atlı koruma ekiplerinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, ilk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetlerinin bugünün şartlarına göre modernize edildiği ifade edildi.

MESİRE YERLERİNDE GÖREV YAPACAKLAR

Atlı koruma ekiplerinde orman muhafaza memurlarının görev aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Ekipteki memurlara bir ay süren at biniciliği eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi."

4 KİŞİLİK ATLI EKİP

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, Belgrad Ormanları'nda görev yapacak ekibin dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluştuğunu bildirdi.

MART-EYLÜL AYLARINDA, HAFTA SONU GÖREVLİ OLACAKLAR

Ekiplerin mart-eylül aylarında hafta sonları görev yapacağını kaydeden Pakdemirli, "Pilot olarak hayata geçireceğimiz atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız. Bu ekiplerin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.