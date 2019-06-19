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Bella Hadid Arap ülkelerini kızdırdı

Bella Hadid, Arap ülkelerine saygısızlık olarak nitelendirilen paylaşımı nedeniyle özür diledi.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 07:46..
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Bella Hadid Arap ülkelerini kızdırdı

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, pazar günü Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde havaalanında uçaklara doğru ayaklarını uzatmış bir şekilde poz vermişti.

BELLA'NIN PAYLAŞIMI KIZDIRDI

Ancak Hadid'in ayaklarını uzattığı doğrultuda, kuyruklarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bayrakları boyanan uçaklarının bulunması bazı kullanıcıları rahatsız etti.

Kullanıcılar Hadid'i bayrağa saygısızlıkla ve hakaretle suçlarken, 'Bella Hadid ırkçıdır' (#BellaHadidIsRacist) şeklindeki hashtag bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bunun ardından hem Twitter hem de Instagram hesabından bir açıklama yapan Bella Hadid, 'hata' dediği olay nedeniyle özür diledi. Müslüman kimliğine vurgu yapan Hadid, "Paylaşımlarımın ve sosyal platformlarımın herhangi birine nefret için kullanılmasını asla istemem, özellikle de kendi güzel ve güçlü mirasımdan olanlara karşı. Ailemin Müslüman ve Arap yönünü çok seviyorum ve önemsiyorum, aynı şekilde dünyanın her yanındaki erkek ve kız kardeşlerimin de. Onları suçladığımı düşünen herkesten, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden içten bir özür dilemek isterim." ifadelerini kullandı.

Bella Hadid Arap ülkelerini kızdırdı

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