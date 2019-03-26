taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5587
Euro
6.30115
Altın
1321.2
Borsa
99325.92
Gram Altın
236.334

Bella Hadid Mert Alaş ile Kapadokya'da

Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Kapadokya'da Bella Hadid'e bir marka için özel fotoğraf çekimi yapacak.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 04:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Missoni markasının 2020 koleksiyon çekimi için Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte Türkiye'ye geldi. İlk olarak İstanbul'a gelen güzel model, aktarma yaparak Nevşehir’e geçti. Hadid, burada ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte bir çekim gerçekleştirecek.

PAYLAŞIMLARDA BULUNDU

Bella Hadid ve Mert Alaş, Peribacaları'nın bulunduğu Kapadokya bölgesinde bir otele yerleşti. Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Kapadokya'nın doğal güzellikleriyle birlikte kendisini yansıtan paylaşımlar yaptı.

Bella Hadid Mert Alaş ile Kapadokya'da

Bella Hadid Mert Alaş ile Kapadokya'da

Bella Hadid Mert Alaş ile Kapadokya'da

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

90
Fransa İzlanda'yı farklı geçti

Fransa İzlanda'yı farklı geçti

8
Hapishaneye ölü sıçan içinde uyuşturucu sokmak istediler

Hapishaneye ölü sıçan içinde uyuşturucu sokmak istediler

5
Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

13
Filistinli liderlere suikast çağrısı

Filistinli liderlere suikast çağrısı

14
Gazze’de yeniden ateşkes sağlandı

Gazze’de yeniden ateşkes sağlandı

11
İngiltere'de 2 bakan istifasını sundu

İngiltere'de 2 bakan istifasını sundu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir