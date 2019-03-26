Bella Hadid Mert Alaş ile Kapadokya'da

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Missoni markasının 2020 koleksiyon çekimi için Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte Türkiye'ye geldi. İlk olarak İstanbul'a gelen güzel model, aktarma yaparak Nevşehir’e geçti. Hadid, burada ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte bir çekim gerçekleştirecek.

PAYLAŞIMLARDA BULUNDU

Bella Hadid ve Mert Alaş, Peribacaları'nın bulunduğu Kapadokya bölgesinde bir otele yerleşti. Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Kapadokya'nın doğal güzellikleriyle birlikte kendisini yansıtan paylaşımlar yaptı.