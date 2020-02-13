Benden az çalışıyorsun deyip iş arkadaşını öldürdü

İstanbul Başakşehir'de bir lazer kesim iş yerinde çalışan Özbekistan uyruklu Khusinjon Khamidor ile M.G., arasında tartışma yaşandı.Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve M.G.dükkanda bulunan falçata ile Khusinjon Khamidor’e saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan arbedede boğazına aldığı falçata darbesiyle kanlar içerisinde kalan Khamidor olay yerinde yaşamını yitirdi.





KATİL ZANLISI OLAYDAN SONRA BURSA'YA KAÇMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olaydan sonra Bursa’ya kaçtığı tespit edilen M.G., 4 Şubat günü saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı 18 yaşından küçük olması sebebiyle Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliğine götürüldü.

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CİNAYET SEBEBİ MESAİ KAVGASI ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda, M.G.’nin iş yerinde 5 aydır çalıştığı Khusinjon Khamidor’in ise yeni başladığı, M.G.’nin Khusinjon Khamidor’in kendisinden daha az çalıştığını öne sürerek kendisiyle tartıştığı ve kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Khusinjon Khamidor’in boğazına aldığı falçata darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.