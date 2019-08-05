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Bengü ilk bebeğini kucağına aldı

Şarkıcı Bengü, bugün sabah saatlerinde doğum yaptı.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 10:29..
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2018 yılının Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren şarkıcı Bengü'den, müjdeli bir haber geldi.

BENGÜ ANNE OLDU

Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar, Bengü'nün bugün sabah saatlerinde anne olduğunu açıkladı.

Bengü ilk bebeğini kucağına aldı

ADINI ZEYNEP KOYDULAR

Bengü-Selimoğlu çiftinin bebekleri, bugün 08.27’de dünyaya geldi ve  'Zeynep' adı verildi.

DOĞUM ÖNCESİ AİLE POZU

Hamileliğine saatler kala kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, anne ve babasıyla fotoğraf paylaştı. Ayrıca Bengü, dün bebeğinin yatağını da paylaşarak herkese teşekkür etti.

Bengü ilk bebeğini kucağına aldı

Bengü ilk bebeğini kucağına aldı

Bengü ilk bebeğini kucağına aldı

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