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Bengü bebeğiyle ilk pozunu verdi

Şarkıcı Bengü, doğum sonrası kızı ve eşiyle ilk kez kamera karşısına çıktı.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 16:36..
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2018 yılının Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren şarkıcı Bengü, dün anne oldu.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Kızının adını 'Zeynep' koyan genç çift, ilk kez bir fotoğraf da paylaşmayı ihmal etmedi.

Bengü bebeğiyle ilk pozunu verdi

"HOŞ GELDİN KIZIM"

Şarkıcı Bengü, sevincini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına ise, "Dünyamıza hoş geldin kızım" ifadelerini kullandı.

Bu arada ünlü şarkıcının odasında, misafirler için özel hazırlanan ikramlar da hazır bulundu.

Bengü bebeğiyle ilk pozunu verdi

Bengü bebeğiyle ilk pozunu verdi

( Şarkıcı Bengü'nün kız kardeşi Banu Şen)

Bengü bebeğiyle ilk pozunu verdi

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