Bengü bebeğiyle ilk pozunu verdi

2018 yılının Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren şarkıcı Bengü, dün anne oldu.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Kızının adını 'Zeynep' koyan genç çift, ilk kez bir fotoğraf da paylaşmayı ihmal etmedi.

"HOŞ GELDİN KIZIM"

Şarkıcı Bengü, sevincini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına ise, "Dünyamıza hoş geldin kızım" ifadelerini kullandı.

Bu arada ünlü şarkıcının odasında, misafirler için özel hazırlanan ikramlar da hazır bulundu.

( Şarkıcı Bengü'nün kız kardeşi Banu Şen)