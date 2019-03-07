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Bengü: Çocuğumun başka pasaporta ihtiyacı yok

4.5 aylık hamile olan Bengü, doğumu Türkiye’de yapacağını söyledi.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 13:51..
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Hamileliğinde neredeyse 5 ayı geride bırakan şarkıcı Bengü, doğumu Türkiye'de yapacağını söyledi.

"MEMLEKET GİBİSİ YOK"

"Farklı bir ülkenin vatandaşı olsun diye bilmediğim bir yerde doğum yapmam." diyen Bengü, “Başka bir pasaportu daha olsun diye hiç düşünmedik. Tabii ki burası daha iyi, memleket gibisi var mı?” dedi.

Güzel şarkıcı Bengü-FOTO GALERİ

Bengü: Çocuğumun başka pasaporta ihtiyacı yok

"SAĞLIKLI BESLENİP SPOR YAPIYORUM"

Şimdilik dört kilo aldığını belirten şarkıcı, 34 bedenden 38 bedene doğru gidiyorum. 40’la bitirirsem çok memnun olacağım. Öyle her şeye, yemeğe saldırmadım pilatese de gidiyorum. Sağlıklı besleniyorum, oturup bir kutu tatlı yemiyorum tabii ki.” açıklamasını yaptı.

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