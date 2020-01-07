Bengü: Kızımın yüzünü göstermem

Ağustos ayında kızı Zeynep’i kucağına alan Bengü, hamileliği ve anneliğiyle ilgili açıklamlarda bulundu.

16 KİLO ALDI

Hamileliği boyunca 16 kilo alan Bengü, bu durumu hiçbir zaman kendisine dert etmediğini söyledi. Güzel popçu, mart ayına kadar spor ve diyetle eski fit görüntüsüne kavuşacağını söyledi.

"YEDİKLERİME DİKKAT EDİYORUM"

Bengü, “Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. Kilomu zaten hiçbir zaman kafama takmadım. Kucağımda dünyanın en büyük mucizesi var. O yüzden insan her şeyi unutuyor” diye konuştu.

NAZAR KORKUSU VAR

Bengü, eşi Selim Selimoğlu ile nazardan korktukları için kızlarının yüzünü bir süre daha göstermeyeceklerini söyledi.