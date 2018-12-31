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Bennu Gerede: Kadınlığınızı dibine kadar yaşayın

Oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede, Instagram'ı karıştırdı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 13:41..
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RR

Survivor yarışmasında ünlenen 47 yaşındaki 4 çocuk annesi Bennu Gerede, Instagram'dan hemcinslerine seslendi.

"SİZE YALVARIYORUM"

Gerede, ''Yalvarıyorum size; yıllara asla teslim olmayın. Dişiliğinizliğe gurur duyun, özgürce giyinin. Erkekler, kadınları avladıkları zaman sorun yok. Ama bizler tek gecelik bir ilişki yaşamak istediğimiz zaman, hemen yargılanıyoruz. Size tavsiyem; o eleştirilere kanmayın. Kadınlığınızı dibine kadar yaşayın. Seks bir ihtiyaçtır, onsuz yaşanmaz.'' yazdı.

Bu sözler üzerine takipçileri ikiye bölünüp yorum yağdırdı.

Bennu Gerede: Kadınlığınızı dibine kadar yaşayın

Bennu Gerede: Kadınlığınızı dibine kadar yaşayın

Bennu Gerede: Kadınlığınızı dibine kadar yaşayın

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