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Bensu Soral: Az kalsın gelinlik giyemeyecektim

Hakan Baş ile evlenen Bensu Soral, düğünü hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 10:37..
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Bensu Soral: Az kalsın gelinlik giyemeyecektim

Eylül sonunda nikah masasına oturan, ondan kısa süre önce de ilk sinema filmi ‘Organize İşler 2’de rol alan Bensu Soral, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, peş peşe gelen bu heyecanları InStyle’a anlattı.

Dizi sektörünün aranılan yüzlerinden Bensu Soral, Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi “Organize İşler 2” ile film setlerine de adım attı.

"BİZ DE SENİ DÜŞÜNÜYORDUK"

Ünlü oyuncu, bu projenin arkasında ilginç bir tesadüfün yattığını anlattı: “Bir gün eşim Hakan’la Uniq’teki BKM Mutfak’a gittik, orada Yılmaz Erdoğan’la karşılaştık. ‘Organize İşler 2’yi çekeceğiz ve daha yeni seni düşündük. Seni karşımda gördüğüme inanamıyorum’ dedi."

"Çekimler başlamadan bütün ekip Köyceğiz’e gittik. Kamp gibiydi. Prova yaptık, eğlenceli üç-dört gün geçirdik.”

"HERKES DANS ETSİN İSTEDİM"

Bensu Soral, günlerce konuşulan düğünü hakkında ise şunları söyledi:

“Düğüne üç gün kala gelinliğim daha bitmemişti. Beyaz bir şey giyer çıkarım diye düşünüyordum. Tek dileğim vardı, herkesin dans etmesi. Öyle de oldu. En çok da ben eğlendim. Zaten gelin eğlenince, herkes eğleniyor. Biz masa gezemedik, herkes pistteydi çünkü.”

Bensu Soral: Az kalsın gelinlik giyemeyecektim

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