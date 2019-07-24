Bentley yeni tasarım harikası aracını tanıttı

Bentley Motors, 100’üncü kuruluş yıl dönümünü özel bir araç tasarlayarak kutladı.

GELECEK YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Yıllar içinde tasarlanan konsept otomobil Bentley EXP 100 GT, Grand Touring’in geleceğini yeniden şekillendirdi.

Bentley'in gelecek vizyonunu yansıtan bu otomobil, hafif alüminyum ve karbon fiberden üretildi. Bentley EXP 100 GT, 5.8 metre uzunluğunda ve hemen hemen 2,4 metre genişliğinde.

İHTİŞAMLI GİRİŞ

İki metre genişliğinde olan sürücü ve yolcu kapıları, açıldığında ise 3 metreye ulaşıyor ve otomobil böylece sürücü ve yolculara ihtişamlı bir giriş vadediyor.

0'DAN 100 KİLOMETREYE 2,5 DAKİKADA ULAŞIYOR

Bentley EXP 100 GT, 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 2,5 saniyede çıkabiliyor.

Azami hızı saatte 300 kilometre olan otomobilin, 4 elektrikli motoru 1500 Nm’ye kadar tork üretirken, 700 metre de menzile sahip.