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Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Benzia'ya, namaz için giydiği kıyafete İbrahim Sözen'den eleştiri geldi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 00:39..
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Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Sarı-Lacivertli takımın yıldız futbolcusu Yassine Benzia'nın cuma namazı için giydiği Kandura kıyafetine CHP kanadından eleştiri geldi.

CHP'nin İstanbul'dan çıkardığı son belediye başkanı olan Nurettin Sözen’in yeğeni İbrahim Sözen, Benzia'nın namaz için giydiği kıyafeti soyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

"RADİKAL DİNCİ GİYSİSİ"

Ayrıca CHP üyesi olan İbrahim Sözen, kişisel Twitter hesabından Benzia için "Özel yaşamında ne yaparsa yapsın, ancak profesyonel oyuncu olduğun takımın kampında oranın formasıylaoranın kuralı ile davranacak, radikal dinci giysisi ile Fenerbahçe kampında boy gösteremezsin" ifadelerini kullandı.

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

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Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

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