Sarp Gümrük Kapısı'na Gürcistan’dan gelen yabancı plakalı bir yolcu minibüsü yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi.

Tarama sonucu, aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerine aracın, yakıt deposu yerinden söküldü.

115 KİLOGRAM BAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan inceleme sonucunda, yakıt deposunun orta bölümünde özel bir bölme içerisine bal gizlendiği anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, sürücüsünün 20 litre yakıt olduğunu beyan ettiği aracın deposundan 115 kilogram bal çıkarıldı.

Benzin deposunda kaçak bal ele geçirildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlıksız ve uygunsuz koşullarda Türkiye’ye sokulmak istenilen 115 kilogram ağırlığındaki kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konulurken, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.