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Benzin ve elektrikle çalışan motorlu bisiklet yaptı

Karabük'te yaşayan 21 yaşındaki Salim Yücel, benzinle ve elektrikle çalışabilen motorlu bisiklet yapmak için 4 bin TL harcadı.

DHA | 04.01.2020 - 12:52..
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Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü mezunu Salim Yücel, internette gezinirken 2 zamanlı motorla çalışan bisiklet denemelerini görünce kendisi de yapabileceğini düşünerek bir proje çizip çalışmaya başladı.

Yücel, 7 senedir ilgi duyduğu hem elektrikle hem de benzinle çalışan bir bisikleti tasarladı. Başta 2 zamanlı tırpan motoru sonra da 4 zamanlı çapa motoruyla denemeler yaptı.

Benzin ve elektrikle çalışan motorlu bisiklet yaptı

Benzinle ve elektrikle çalışan motorlu bisikletine donanım olarak 2 adet akü, kontak ve müzik sistemi kurdu. İşi biraz daha eğlenceli ve keyifli hale getirmek için sirenli megafon araba kornası ve ışıklandırma yaparak, bisikletini donanımlı hale getirdi.

4 BİN TL HARCADI

Yücel, yaklaşık 4 bin TL’ye mal olan motorlu bisikleti test aşamasında benzinle 130, elektrikle de 40 kilometre hıza ulaştı. Yücel, projesi için okul yönetiminin okul atölyesini kullanmasına izin verdiğini ayrıca da TÜBİTAK’ın da bir miktar maddi destek çıkarak kendisine yardımda bulunduğunu söyledi. Yücel, motorlu bisikleti kullanarak spor yapmanın kolaylaştığını, insanların yorulduklarında  özellikle rampalarda pedalsız bir şekilde kullanabileceklerini ifade etti.

Benzin ve elektrikle çalışan motorlu bisiklet yaptı

"YAPAMAZSIN, YÜRÜTEMEZSİN DİYENLER OLDU"

Arkadaşlarının, tasarladığı motoru yapamayacağını söylediğini belirten Yücel, "İnternette bazı videolar dikkatimi çekti. 2 zamanlı motorlarla denemeler yapmışlar. Ben de projesini çizdim. Kullanacağım materyalleri toparladım. Deneme yanılma yöntemiyle başladım. İlk başta 2 zamanlı tırpan motoru kullanarak bir denemem oldu. 2 zamanlı olması ve şanzımanı tam uyarlayamadığımdan dolayı makinede sıkıntı çıktı. Sonrasında 4 zamanlı motor üzerine koyan olmamış, ben koyabilir miyim dedim. 'Şasede titreşimler yapacağından dolayı bisikleti dengede tutamazsın, sen bunu yürütemezsin’ dediler. Yakın çevrem ve arkadaşlarım arasında da ‘yapamazsın’ diyeler oldu." dedi.

Benzin ve elektrikle çalışan motorlu bisiklet yaptı

"ÖZELLİKLE AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİM ZAMAN ÇOK ŞAŞIRIYORLAR"

Gece geç saatlere kadar çalıştığını söyleyen Yücel, ’’Milimetrik hesaplamalar yaptım. 1 sene sürdü. Hiç aksatmadan gece saatlerine kadar, sabrederek uğraştım. Yapamazsın diyenler gördüklerinde çok şaşırdı. Bisikletle çarşıda gezdiğimde çok ilgi gördüm. Etrafıma insanlar toplandı. ‘Nasıl yaptın, nasıl bir şey bu?’ diye soranlar oldu. Binmek isteyenler hatta satıyor musun? diye para teklif etti. Trafikte seyir halindeyken sürücüler araçlarının camını indirerek bana sorular sordu. Akaryakıt istasyonuna girdiğim zaman özellikle pompacılar çok şaşırıyor. ‘Bu nedir, bu nasıl bir şey, nereden temin ettin?’ diye soruyorlar. Daha da üzerinde çalışıp geliştirmek için satmayı düşünmedim.’’ diye konuştu.

Benzin ve elektrikle çalışan motorlu bisiklet yaptı

"130 KM’Yİ GÖRDÜM, DAHA FAZLA BASMAYA CESARET EDEMEDİM"

Yücel istediği sürate ulaştığını söyleyerek, ’’Benzinle yaklaşık 130 kilometre hızı gördüm, daha fazla basmaya cesaret edemedim. Bundan sonraki hedefim 2 kişilik UTV araç yapmak. ilk hareketini aküden alıp sonrasında yenilenebilir enerjiyle durana kadar yüksek hızlara çıkabilen bir UTV tarzı araba yapmayı düşünüyorum. Bunun projesini çizdim." şeklinde konuştu.

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